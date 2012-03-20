〔国际油市〕中硫柴油溢价上涨,受越南需求推动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡3月20日电---中硫柴油溢价周二上涨逾10%,因越南需求浮现,且亚洲和中东的供应依然紧张.
路透数据显示,含硫500ppm现货柴油溢价大涨0.20美元,至每桶较新加坡指标价格升水1.85美元,为2月10日以来最高.
行业人士称,台湾台塑已向壳牌出售4月26-30日装船的含硫500ppm柴油船货,溢价约为每桶1.35至1.40美元,为今年以来最高销售溢价.
行业人士并称,越南主要石油进口商和经销商Petrolimex和国有石油销售商PV Oil正在寻求总量为78,000吨的柴油,分两批招标,交付时间分别为3月和4月.
"当价格上涨时,进口商只是待涨,并利用其库存来供应市场.而当价格下跌时,他们将再度进口,但你无法等这么长时间,"越南一位消息人士表示,他指的是进口商的3月和4月船货买盘重燃,以满足被压制的国内需求.
中东方面,消费料将升温,业内消息人士称,因当地夏季需求正在启动.这或限制来自中东炼厂的现货供应,尽管4月/5月间它们将结束检修.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 137.16 -0.22 -0.16 137.38
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.20 -0.21 -0.15 137.41
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.46 -0.10 -0.07 138.56
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.31 0.10 0.07 139.21
4月柴油互换 GOSGSWMc1 137.49 -0.10 -0.07 137.59
5月柴油互换 GOSGSWMc2 137.69 -0.09 -0.07 137.78 (完)
--编译 丁琦; 审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。