〔国际油市〕中硫柴油溢价上涨,受越南需求推动

路透新加坡3月20日电---中硫柴油溢价周二上涨逾10%,因越南需求浮现,且亚洲和中东的供应依然紧张.

路透数据显示,含硫500ppm现货柴油溢价大涨0.20美元,至每桶较新加坡指标价格升水1.85美元,为2月10日以来最高.

行业人士称,台湾台塑已向壳牌出售4月26-30日装船的含硫500ppm柴油船货,溢价约为每桶1.35至1.40美元,为今年以来最高销售溢价.

行业人士并称,越南主要石油进口商和经销商Petrolimex和国有石油销售商PV Oil正在寻求总量为78,000吨的柴油,分两批招标,交付时间分别为3月和4月.

"当价格上涨时,进口商只是待涨,并利用其库存来供应市场.而当价格下跌时,他们将再度进口,但你无法等这么长时间,"越南一位消息人士表示,他指的是进口商的3月和4月船货买盘重燃,以满足被压制的国内需求.

中东方面,消费料将升温,业内消息人士称,因当地夏季需求正在启动.这或限制来自中东炼厂的现货供应,尽管4月/5月间它们将结束检修.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 137.16 -0.22 -0.16 137.38

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 137.20 -0.21 -0.15 137.41

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 138.46 -0.10 -0.07 138.56

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 139.31 0.10 0.07 139.21

4月柴油互换 GOSGSWMc1 137.49 -0.10 -0.07 137.59

5月柴油互换 GOSGSWMc2 137.69 -0.09 -0.07 137.78 (完)