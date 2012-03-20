版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 20:49 BJT

〔国际油市〕石脑油价格跌至两日低点,日本假期和买家观望使需求淡静

路透新加坡3月20日电---亚洲石脑油价格周二跌至两日低点,裂解价差触及近两周低位,因日本逢假期休市,而高报价使韩国买家暂时观望,导致现货采购暂时淡静.

5月上半月石脑油价格报1,091美元,裂解价差为每吨157.33美元.

但市场迟滞并未令卖家担忧,因其相信,由于需求强劲,很快会有买家出现.

"韩国需求理想,因裂解装置开工率较高.高报价正使买家暂时观望,"一位交易员表示,"韩国湖南石油化学料将购买更多,因其裂解装置扩产."

交易员表示,该公司每月平均现货采购量或增至12至13批船货.每批船货包含约25,000吨石脑油.

"上周的招标结果反映出4月/5月船货市场强劲,"另一位交易员表示.

汽油裂解价差触及四日低点每桶9.96美元,部分交易员预计,将有不错的印度船货供应,但整体公司需求将使得裂解价差维持在坚挺水准.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1091.00 -10.00 -0.91 1101.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 119.02 -1.11 -0.92 120.13

97号现货汽油GL97-SIN 138.70 -1.20 -0.86 139.90

95号现货汽油GL95-SIN 137.20 -0.95 -0.69 138.15

92号现货汽油GL92-SIN 134.45 -0.85 -0.63 135.30 (完)

--编译 丁琦;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐