〔国际油市〕石脑油价格跌至两日低点,日本假期和买家观望使需求淡静

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡3月20日电---亚洲石脑油价格周二跌至两日低点,裂解价差触及近两周低位,因日本逢假期休市,而高报价使韩国买家暂时观望,导致现货采购暂时淡静.
5月上半月石脑油价格报1,091美元,裂解价差为每吨157.33美元.
但市场迟滞并未令卖家担忧,因其相信,由于需求强劲,很快会有买家出现.
"韩国需求理想,因裂解装置开工率较高.高报价正使买家暂时观望,"一位交易员表示,"韩国湖南石油化学料将购买更多,因其裂解装置扩产."
交易员表示,该公司每月平均现货采购量或增至12至13批船货.每批船货包含约25,000吨石脑油.
"上周的招标结果反映出4月/5月船货市场强劲,"另一位交易员表示.
汽油裂解价差触及四日低点每桶9.96美元,部分交易员预计,将有不错的印度船货供应,但整体公司需求将使得裂解价差维持在坚挺水准.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1091.00 -10.00 -0.91 1101.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 119.02 -1.11 -0.92 120.13
97号现货汽油GL97-SIN 138.70 -1.20 -0.86 139.90
95号现货汽油GL95-SIN 137.20 -0.95 -0.69 138.15
92号现货汽油GL92-SIN 134.45 -0.85 -0.63 135.30 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。