〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,连续第二日守住上周五的涨幅

路透新加坡3月20日电---亚洲燃料油周二持稳,连续第二日守住上周五取得的涨幅,因预期下月西方套利船货流入量不足250万吨.

5月/6月跨月价差连续第三日保持在约每吨4美元,上周五涨幅超过1美元.成交温和,连续第三日高于200,000吨.

一在新加坡的亚洲交易员说:"今日稍有修正,即期合约有所走弱.可以说市场已进入一个较高的区间,基本面稍有加强."

"不过固定价格水平仍然像以前那样高企,实货市场的需求也依然低迷.市场仍很紧..."

市场在出现四个月之久的多头走势后下跌,即期跨月价差在不到两个月的时间里下跌了逾80%.

这主要是固定价格水平飙升所引发的.

另外还有锁定船货活动减弱的原因,尤其是对4月西方套利船货.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 752.63 -2.12 -0.28 754.75

现货380CST燃料油 FO380-SIN 739.00 -2.45 -0.33 741.45

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 741.00 -1.00 -0.13 742.00

380CST船用燃料油升水 2.00 1.45 263.64 0.55

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.55 0.30 13.33 2.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 0.85 -0.65 -43.33 1.50 (完)