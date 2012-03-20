〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,连续第二日守住上周五的涨幅

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡3月20日电---亚洲燃料油周二持稳,连续第二日守住上周五取得的涨幅,因预期下月西方套利船货流入量不足250万吨.
5月/6月跨月价差连续第三日保持在约每吨4美元,上周五涨幅超过1美元.成交温和,连续第三日高于200,000吨.
一在新加坡的亚洲交易员说:"今日稍有修正,即期合约有所走弱.可以说市场已进入一个较高的区间,基本面稍有加强."
"不过固定价格水平仍然像以前那样高企,实货市场的需求也依然低迷.市场仍很紧..."
市场在出现四个月之久的多头走势后下跌,即期跨月价差在不到两个月的时间里下跌了逾80%.
这主要是固定价格水平飙升所引发的.
另外还有锁定船货活动减弱的原因,尤其是对4月西方套利船货.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 752.63 -2.12 -0.28 754.75
现货380CST燃料油 FO380-SIN 739.00 -2.45 -0.33 741.45
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 741.00 -1.00 -0.13 742.00
380CST船用燃料油升水 2.00 1.45 263.64 0.55
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.55 0.30 13.33 2.25
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 0.85 -0.65 -43.33 1.50 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。