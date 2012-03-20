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市场报道 | 2012年 3月 20日 星期二 21:01 BJT

〔美国数据〕3月17日止当周连锁店销售较上年同期增长3.6%--Redbook

路透纽约3月20日电---Redbook Research周二公布的报告显示,经季节调整后3月17日止当周美国连锁店销售较上年同期增长3.6%.

2012年3月连锁店销售较上年同期增长3.3%,较前月增长0.4%.(完)

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--编译 丁琦;审校 王洋

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