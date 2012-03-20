台湾经贸：与美签署自由贸易协定是当前最重要目标之一--行政院长
路透台北3月3日 - 台湾行政院长林全周五表示，台美关系密切，希望与美国贸易谈判能够创造互惠和双赢，台美签署自由贸易协定(FTA)是当前最重要的目标之一；双方未来将朝发展多元关系与产业合作等议题交换意见。
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路透台北3月3日 - 台湾行政院长林全周五表示，台美关系密切，希望与美国贸易谈判能够创造互惠和双赢，台美签署自由贸易协定(FTA)是当前最重要的目标之一；双方未来将朝发展多元关系与产业合作等议题交换意见。
路透台北3月3日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超49.94亿台币；上交易日 修正后为买超27.55亿台币。 三大法人今日合计卖超58.56亿台币，上交易日修正后为买超22.58亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 3/3 -49.94 -58.56 3/2 +27.55r +22.58r 3/1 -38.98 -41.96r 本月累计 -61.36 -77.95 2017 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计
* 10年券殖利率连三日收升，续创近一个月新高 * 停损单出笼殖利率冲破1.16%，逢高引银行进场 * 美10年指标债殖利率若破2.5%，台债将趋保守 * 下周一106/4殖利率交易区间料在1.14-1.18% 路透台北3月3日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周五连三日收升，续创近一个月新高。交易员称，美债殖利率走扬及台币贬幅扩大，带动殖利率走扬进而触动停损卖盘出笼，但逢高即吸引银行买盘进场，使殖利率升幅缩减。 他们表示，盘中在小型银行零星停损单出笼带动之下，106/4殖利率一度冲破1.16%，最高至1.163%；惟随即吸引短线多单进场，使殖利率回落到1.16%以下。后续观察重点在美债及台币走势。 〞盘中有零星停损单出来，利率冲到1.15-1.16%，上来我就去接了就；但下来马上就卖，就是做短线啦。〞一大型证券商交易员说。 另一大型证券商交易员表示，美联储(FED)本月中旬升息机率升高，带动美债殖利率走扬，使原偏乐观的台债市场气氛转趋保守，〞现在只好跟着美债走了，反正市场气氛一夕数变。〞