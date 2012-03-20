台湾债市：10年券殖利率随美债连三日收升，惟冲高引银行买单进驻

* 10年券殖利率连三日收升，续创近一个月新高 * 停损单出笼殖利率冲破1.16%，逢高引银行进场 * 美10年指标债殖利率若破2.5%，台债将趋保守 * 下周一106/4殖利率交易区间料在1.14-1.18% 路透台北3月3日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周五连三日收升，续创近一个月新高。交易员称，美债殖利率走扬及台币贬幅扩大，带动殖利率走扬进而触动停损卖盘出笼，但逢高即吸引银行买盘进场，使殖利率升幅缩减。 他们表示，盘中在小型银行零星停损单出笼带动之下，106/4殖利率一度冲破1.16%，最高至1.163%；惟随即吸引短线多单进场，使殖利率回落到1.16%以下。后续观察重点在美债及台币走势。 〞盘中有零星停损单出来，利率冲到1.15-1.16%，上来我就去接了就；但下来马上就卖，就是做短线啦。〞一大型证券商交易员说。 另一大型证券商交易员表示，美联储(FED)本月中旬升息机率升高，带动美债殖利率走扬，使原偏乐观的台债市场气氛转趋保守，〞现在只好跟着美债走了，反正市场气氛一夕数变。〞