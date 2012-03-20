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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 21:46 BJT

〔美国热股〕晶澳太阳能预计第一季出货量续降,股价盘初下跌

路透3月20日电---中国晶澳太阳能(JASO.O)连续第三个季度亏损,受产品价格下跌以及销售下滑打击.该公司还预计今年第一季出货量继续下滑.

该公司股价周二盘初下跌6.59%至1.70美元.(完)

--编译 李春喜;审校 丁琦

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