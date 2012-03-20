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市场报道 | 2012年 3月 20日 星期二 21:50 BJT

〔美国股市〕低开,近期连涨后市场稍事喘息

路透纽约3月20日电---美国股市周二开低,在标准普尔500指数连涨三日并距离纪录高位不足10%之后,市场稍事喘息.

道琼工业指数.DJI跌79.92点,或0.60%,至13,159.21点,标准普尔500指数.SPX下跌9.06点,或0.64%,至1,400.69点,Nasdaq指数.IXIC跌22.01点,或0.72%,至3,056.31点.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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