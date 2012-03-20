〔欧洲汇市〕英镑自近期高点回落,市场关注周三公布的预算案

* 英镑兑美元连涨三日后收跌

* 分析师称财政大臣周三提出的预算案可能支撑英镑

* 英国央行也将在周三公布会议纪录

路透伦敦3月20日电---英镑周二收低,但仍然接近近期高点.之前公布的数据显示英国2月通胀年率回落幅度略小于分析师预期,降低了未来数月进一步实施货币宽松政策的机率.[ID:nSB1443862]

英镑近来受一系列趋好经济数据的支撑,推动英镑贸易加权指数=GBP周一升至13个月高点.分析师预计如果有更多经济好转的迹象,英镑将重拾涨势.有人预计英镑将受到周三的2012年预算案支撑.

"如果市场认为英国的预算利于企业和经济增长,英镑可能表现优异,"摩根大通私人银行外汇策略全球主管Audrey Childe-Freeman表示.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)将在周三提出2012/13年预算,目前经济正显示出开始复苏的迹象.英国预算责任办公室(OBR)料将提升经济增长预测,并将与预算同时发布.

尽管通胀放缓,但降幅逊于央行预期.

周二公布的官方数据显示,英国2月通胀年率自1月的3.6%降至3.4%,创2010年11月以来最低,但仍高于预期的3.3%.[ID:nSB1443862]

如果价格压力降幅达不到央行预期,就没有充分的理由进一步放宽政策.通常认为货币宽松会拖累英镑.

英镑兑全线走高的美元GBP=D4跌0.2%,报1.5854美元,表现优于下跌逾1%的澳元与新西兰元.英镑过去三个交易日都录得涨幅,周一曾触及两周高点.

英镑兑欧元EURGBP=D4升0.2%至0.83425英镑,自英国通胀数据公布后触及的盘中低点0.8316回升.周一欧元兑英镑跌至一个月低点0.8283英镑(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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