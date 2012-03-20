〔英国债市〕英债下滑,2月通胀降幅不及预期

路透伦敦3月20日电---英国公债期货周二下滑,表现不及德债,此前英国公布的通胀降幅略低于预期,巩固了英国央行不会扩大目前购买英债计划的预期.
周二公布的官方数据显示,英国2月通胀年率创2010年11月以来最低,为有关物价下跌或使消费者今年增加支出,并提振经济的憧憬提供支撑.但是,通胀年率回落幅度略小于分析师预期,突显通胀降速可能没有央行预期那样快的风险.[ID:nSB1443862]
"不确定因素包括5月是否会推出更多量化宽松政策,以及通胀何时再度意外上升,后者可能性降低."加拿大皇家银行英债策略师Sam Hill表示.
市场焦点转向周三英国财政大臣奥斯本(George Osborne)发布的2012年度预算声明,预计2012/13财政年度政府借款将降至1,000亿英镑以下,为2008/09年度来首次.
6月英债期货FLGM2结算价跌19个跳动点,报111.77,可比德债期货FGBLM2升4个跳动点.通胀数据公布前,英债期货上涨.
10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)升1个基点,至2.42%,较可比德债利差扩阔1个基点,报38基点.
周三0930GMT,英国央行将发布3月货币政策会议记录,当日还将公布公共借款数据,但主要焦点仍在预算案.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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