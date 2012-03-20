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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 01:33 BJT

〔标题新闻〕美国对从中国进口的太阳能电池板的初步反补贴税仅为2.90-4.73%--消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E8DD018]

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