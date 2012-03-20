版本:
中国
财经报道 | 2012年 3月 21日 星期三 01:39 BJT

〔美国热股〕中国太阳能设备制造商股价急升,因消息称美国反补贴税很低

路透3月20日电---在美国股市挂牌交易的中国太阳能设备制造商股价周二下午急升,此前消息称,美国对从中国进口的太阳能电池板的初步反补贴税仅为2.90-4.73%.

在美国上市的天合光能(Trina Solar)(TSL.N)股价劲升8.4%,英利绿色能源控股(YGE.N)急升8.7%,尚德电力(Suntech Power)STP.N上扬4.8%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐