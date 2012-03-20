〔欧洲股市〕收跌,因中国成长忧虑打压商品股

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收跌1.1%

* 必和必拓提出对中国需求的忧虑

路透伦敦3月20日电---欧洲股市周二收跌,与八周高位渐行渐远,金融股及商品相关股票跌幅居前,中国成长势头减弱以及喜忧参半的美国数据令欧洲最大型公司的获利前景蒙阴.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数收跌1.1%,至1,093.45点.

技术分析师称,该指数应在2月高位1,090点寻获支撑,但跌穿该水准并站稳,或将跌至1,080点附近,接近20日移动均线.

根据14日相对强弱指标,FTSEurofirst指数从接近超买水平回落,但策略师预计该指数不会出现更大规模的回调.

BNP Paribas Investment Partners的欧洲股市主管Andrew King表示,尽管股票价值不如之前低--过去六个月,富时100指数和德国DAX指数.GDAXI的未来12个月本益比(市盈率)从约8.5倍跳升至近10.5倍--但他预计股市将受到估值方面的支撑.

他表示,"总而言之,纵观各类资产类别,我们认为股市仍是定价最具吸引力的主要投资类别."

必和必拓(BLT.L)劲挫4.1%,之前该公司称看到中国铁矿石需求"趋缓"的迹象,引发对该国成长放缓的担忧.

银行股.SX7P和保险股.SXIP亦下跌,而券商对这两个板块更为谨慎,鉴于2012年迄今两者均取得约20%升幅.

Banco Santander (SAN.MC)和BBVA (BBVA.MC)均下跌约1.0%,因Berenberg Bank给予西班牙银行的初始评级为"卖出".

英国富时100指数.FTSE收低1.17%,报5,891.41点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌1.39%,报7,054.94点;法国CAC-40指数.FCHI收低1.32%,报3,530.83点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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