〔金属期市〕期铜下跌,受中国需求放缓担忧与美元走强打击

* 必和必拓称中国铁矿石需求出现放缓迹象

* 风险意愿低落,美元上扬

* 美国住房开工率下跌,建筑许可上升

路透伦敦3月20日电---期铜周二下跌,受累于美元走强,股市下跌,以及必和必拓评论引发对中国铁矿石需求放缓可能性的担忧.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘报每吨8,430美元,较周一收盘价8,570下跌近2%.

期铜上周五触及两周高点8,690美元,今年累计已经上涨约10%,但进一步上涨面临阻力.

"今天有若干因素影响期铜价格,其中包括对中国需求的持续忧虑,以及对油价上涨的担忧,油价上涨对经济增长前景不利," Nic Brown的研究主管Natixis表示.

"随着中国经济日趋成熟,中国将由重工业模式转向服务业模式,这会降低原材料需求,但我认为这还比较遥远.尽管中国东部地区努力向价值链上游转移,但中国西部地区仍然采用与印度和印尼等国类似的发展方式."

全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX)表示,中国今年铁矿石需求增长将趋平,但仍将积极扩大生产.[ID:nSB1442578]

美元指数.DXY上扬,也打击期铜.围绕中国经济放缓或打击全球增长的担忧令风险意愿承压,并提振美元.

美国商务部周二公布,尽管2月2月房屋开工下滑,但建筑许可年率创下2008年10月来最高,这表明房屋市场正在稳步复苏.[ID:nSB1444112]

其他金属方面,三个月期镍nickel CMNI3收报每吨19,050美元,与周一收盘价持平.期镍是年内迄今表现最差的基本金属,涨幅约1%,期铜年内攀升10%.

三个月期锌CMZN3收报每吨2,036美元,周一收报2,079美元.三个月期锡CMSN3收报每吨23,420美元,周一收报每吨23,595美元.三个月期铅CMPB3收报每吨2,013美元,周一收报2,108美元.三个月期铝CMAL3收报每吨2,245美元,周一收报2,275美元.

LME铝库存接近逾500万吨的纪录高位,但多数铝被融资交易锁定,无法出售.

以下为1749GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 382.80 -7.90 -2.02 334.65 14.39

LME期铝 2244.00 -31.00 -1.36 2230.00 0.63

LME期铜 8430.00 -140.00 -1.63 7375.00 14.31

LME期铅 2013.00 -95.00 -4.51 2432.00 -17.23

LME期镍 19050.00 0.00 +0.00 18525.00 2.83

LME期锌 2034.00 -45.00 -2.16 2560.00 -20.55

上海期铝 16265.00 -10.00 -0.06 17160.00 -5.22

上海期铜 60350.00 50.00 +0.08 59900.00 0.75

上海期锌 15885.00 10.00 +0.06 21195.00 -25.05

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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