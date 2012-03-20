〔欧元债市〕意大利公债承压,因就业改革阻力打击风险意愿

* 意大利总理蒙堤与工会进行谈判,令该国公债承压

* 关注财政缺口问题暂停德债下跌

* 市场关注PMI数据,可能加剧二线国家增长担忧

路透伦敦3月20日电---意大利公债周二承压,因该国总理蒙堤与工会就就业改革展开谈判,使欧元区二线国家财政缺口的担忧成为市场关注焦点,并打击了近期上涨的风险意愿.

投资者避开风险较高的欧元区公债,帮助德国公债企稳,上周德债收益率(殖利率)急剧上涨.不过交易员表示,由美国引领的这股避险资产抛售动能,近期可能使收益率进一步上扬.

随着市场焦点再次转向二线国家实施改革面临的困难性,西班牙与意大利等国的公债日内表现逊于德债,此时正值意大利总理蒙堤与工会进行关键的谈判.

"就业市场改革对于改善近期一直低迷的增长前景绝对至关重要,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示.

"因此,如果市场看到有利于意大利的进一步结构性改革迹象,(这会有利于该国公债),但如果看到总理蒙堤有给改革兑水的迹象,市场反映会很差,该国公债将会承压."

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB最新上涨7个基点,报4.91%,而西班牙10年债收益率ES10YT=TWEB上扬6.4个基点至5.24%.

西班牙公债的不佳表现,也受到对该国财政前景警告的影响.

德债盘中走势震荡,6月德债期货FGBLc1结算价日内上涨4个跳动点至135.64.10年期现货德债收益率DE10YT=TWEB持平报2.04%,自上周触及的年内高点2.07%回落.

不过市场人士预计,德债收益率可能升穿2%的阻力位并开创一个新的区间.该阻力位今年以来一直限制德债收益率上扬,直至利好美国数据和美债下跌打破该阻力.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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