〔纽约期市〕可可期货上涨,糖期货在触及三周高位后回落

路透纽约/伦敦3月20日电---可可期货周二上涨,对科特迪瓦(象牙海岸)可可豆质量较差的担忧,在纽约和伦敦市场引发一波空头回补买盘.
原糖期货升至三周高位,此后停滞不前,因受生产商抛盘打压,咖啡期货在淡静交投中微幅上涨.
洲际交易所(ICE)-5月可可期货CCK2大涨83美元,或3.6%,结算价报每吨2,372美元.
5月可可合约升逾40日移动均线切入位2,333美元,此后在100日移动均线切入位2,350美元附近遭遇阻力.
伦敦5月可可期货LCCK2涨42英镑,或近3%,报每吨1,519英镑.
科特迪瓦出口商周一表示,担心已抵达该国港口的可可内所含游离脂肪酸水平上升,因在连续四个月乾旱后,可可豆较小,而且质量较差.
糖期货下跌,在原糖期货升至三个月高点后,生产商抛盘加剧.
ICE-5月原糖期货SBc1跌0.05美分,报每磅25.61美分,稍早触及三周高位26.20美分,伦敦5月白糖期货LSUK2下滑2.30美元,报每吨665.70美元.
佛罗里达州券商Optionsellers.com资深分析师James Cordier称,糖期货有点超买,所以下跌.
但有传言称主要产糖国巴西中南部地区产量可能低于预期,抑制了糖价跌势.
糖市亦因巴西中南部将持续乾旱的传言而受到支撑.
ICE阿拉比卡咖啡期货几无变动,在上周初跌至17个月低点后呈区间走势,ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCc2涨0.10美分,报每磅1.836美元,伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2涨8美元,报每吨2,032美元.
交易员称,预计巴西咖啡丰收及全球2012/13年将出现供应过剩,降低了投资者对咖啡的兴趣.(完)
--编译 于春红;审校 母红