〔全球金市〕黄金终止三日连涨下跌,因经济乐观情绪提振美元

* 美公债收益率(殖利率)上扬令金价承压

* 长期利好因素未变

* 印度珠宝业罢工,打击需求

路透纽约/伦敦3月20日电---黄金周二下跌,终止三日连涨,受油价和美股下跌引发的卖盘打击.此外,乐观的美国经济数据降低了进一步放宽货币政策的希望,也打击黄金.

1718GMT,GMT现货金XAU=缩减跌幅,报每盎司1,652.21美元,周一尾盘报1,660.40.本月已经累计下跌近3%.

纽约商品期货交易所(COMEX)4月期金合约GCJ2跌20.1美元,或1.2%,报每盎司1,647.1美元.

之前公布的美国2月房屋开工数据令人失望,也令黄金下跌.近来黄金走势一直追随股票等风险资产.

"基金经理把资金重新配置到此前不愿介入的风险资产,并结清部分黄金仓位,因第一季的经济状况使他们有理由相信经济增长前景良好,"纽约PVM Futures期货交易员Carlos Perez-Santalla表示.

此外,美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR大幅上扬,也加重了金市的负面情绪.指标美债收益率一周内已经上涨逾三分之一个百分点.交易员称,经济形势好转时,投资者往往抛出公债和黄金.

实货买需和投资需求不振,令黄金承压,而印度珠宝业抗议黄金进口税大幅提升的罢工也进入第四天.

黄金跌幅进一步加剧,因全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二的黄金持仓量录得两个月来最大单日跌幅,减少超过5.6万盎司至7,084.3万盎司.

交易员称,部分买家仍在场边观望,观望美国联邦储备理事会(Fed,美联储)主席贝南克周三在国会作证时是否提供进一步量化宽松的线索.

"未来数周,黄金走势料将振荡,不过我认为投资者最终将会准备买入.美联储不会轻视公债收益率上涨的影响,可能会采取某种措施,这将支撑金价,"Saxo Bank的Hansen表示.

尽管黄金周二下跌,黄金期权表明,部分投资者仍然看多黄金,因他们在大量买入较大的价外看涨期权价差和看涨期权.

COMEX黄金期权场内交易员Jonathan Jossen表示,他们之前大量买入看跌期权以对冲其看多期货头寸的下行风险.

现货银XAG=跌3.8%,报每盎司31.96美元,美国5月期银SIK2跌1.12美分,报31.805美元.

铂金(白金)XPT=跌1.5%,报每盎司1,649.24美元,钯金XPD=跌2.1%,报每盎司687.05美元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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