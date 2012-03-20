〔芝加哥期市〕CBOT大豆下挫,因技术性卖压及多头结清仓位

路透3月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下挫1.57%,录得七周最大跌幅,交易商称受技术性卖压、基金多头结清仓位及升至六个月高位后获利了结打压.
基金持有大量CBOT大豆期货净多头,未平仓合约自今年年初猛增40%,令市场易受多头结清仓位影响.
在周一出现回落后,基金沽出大豆、玉米和小麦,近月合约均收挫,盘中日高和日低均超过昨日水准.
对全球最大大豆采购国--中国经济成长放缓的担忧令卖压加重,全球矿业巨擘必和必拓表示,看到中国铁矿石需求成长放缓的迹象.
在下周美国农业部发布美国种植意向和季度库存报告前,交易商调整仓位.芝加哥经纪商The Linn Group预计美国今年大豆种植面积为7,670万英亩,高于美国农业部预估的7,500万英亩.
分析机构油世界下调今年巴西大豆产量预估150万吨,至6,650万吨,因乾旱和作物真菌,但市场对此消息无甚反应.
阿根廷卡车工人罢工进入第二日,工会领袖未能同政府达成协议,这影响了该国主要港口大豆和玉米的运输.
MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney表示,美国中西部未来七日至10日远高于常年的气温和大量降雨将提升产量前景.他表示大平原东部和中西部南部地区预计降雨量将高达5英寸.
CBOT-5月大豆期货SK2结算价跌21-1/2美分,报每蒲式耳13.45美元.5月豆粕合约SMK2下滑5.3美元,报每短吨365.6美元.
5月豆油合约BOK2下挫1.07美分,收报每磅54.33美分.
以下为CBOT农产品期货在1948GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 647.50 -16.00 -2.4% 0.2%
CBOT大豆Sc1 1345.00 -21.50 -1.6% 12.2%
CBOT豆粕SMc1 365.60 -5.30 -1.4% 18.2%
CBOT豆油BOc1 54.33 -1.07 -1.9% 4.3%
CBOT小麦Wc1 642.50 -9.75 -1.5% -1.6%
CBOT稻米RRc1 1436.50 -24.00 -1.6% -1.6%
EU小麦BL2H0 208.50 -2.00 -1.0% 3.0%
NYMEX原油期货CLc1 105.68 -2.48 -2.3% 6.9%
道琼工业指数.DJI 13,165 -74 -0.6% 7.8%
现货金XAU= 1647.51 -12.89 -0.8% 5.4%
欧元/美元EUR= 1.3216 -0.0021 -0.2% 2.1%
美元指数.DXY 79.6550 0.2030 0.3% -0.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 884 5 0.6% -49.1%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李军;审校 于春红