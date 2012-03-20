〔美国股市〕ADR下滑,由油价和金属价格下挫拖累商品企业ADR领跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约3月20日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二下挫,因油价和金属价格走软,能源及和其他商品有关的企业下跌,领跌大盘.
布兰特原油和美国原油期货下跌,因沙特增产,利比亚恢复出口及美元走强.
在美国上市的巴西企业Petrobras (PTR.N)下挫2.4%,报143.38美元.BP Plc (BP.N)下滑1.5%,报46.22美元.中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)滑落2.4%,报143.38美元.加拿石油公司Suncor Energy Inc (SU.N)下挫1.9%,报33.29美元.
期铜周二下跌,受累于美元走强,股市下跌,以及必和必拓评论引发对中国铁矿石需求放缓可能性的担忧.[MET/LCN]
全球矿业巨擘必和必拓(BHP.N)挫跌3.3%,报73.01美元,巴西淡水河谷(VALE.N)跌2%,报23.31美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌1.05%,与标准普尔500指数.SPX下滑0.3%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.88%,亚洲企业ADR指数.BKAS跌1.37%,拉丁美洲ADR指数.BKLA下滑1.21%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。