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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 04:21 BJT

〔美国股市〕ADR下滑,由油价和金属价格下挫拖累商品企业ADR领跌

路透纽约3月20日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二下挫,因油价和金属价格走软,能源及和其他商品有关的企业下跌,领跌大盘.

布兰特原油和美国原油期货下跌,因沙特增产,利比亚恢复出口及美元走强.

在美国上市的巴西企业Petrobras (PTR.N)下挫2.4%,报143.38美元.BP Plc (BP.N)下滑1.5%,报46.22美元.中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)滑落2.4%,报143.38美元.加拿石油公司Suncor Energy Inc (SU.N)下挫1.9%,报33.29美元.

期铜周二下跌,受累于美元走强,股市下跌,以及必和必拓评论引发对中国铁矿石需求放缓可能性的担忧.[MET/LCN]

全球矿业巨擘必和必拓(BHP.N)挫跌3.3%,报73.01美元,巴西淡水河谷(VALE.N)跌2%,报23.31美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌1.05%,与标准普尔500指数.SPX下滑0.3%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.88%,亚洲企业ADR指数.BKAS跌1.37%,拉丁美洲ADR指数.BKLA下滑1.21%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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