〔加拿大股市〕收盘微跌,中国需求放缓担忧打击矿业类股下挫

路透多伦多3月20日电---加拿大主要股指周二收跌,盘中稍早一度触及近两周低点,因矿业与能源股受资源消费大国中国需求放缓担忧打击.
铜与其他工业金属价格下跌,因之前全球最大矿商--必和必拓(BLT.L)称,看到中国铁矿石需求趋缓的迹象.
本月稍早,中国将2012年经济增长目标下调至八年低位7.5%.
"有人担忧中国经济已经放缓.我认为中国需要进一步放宽货币政策,"Scotiabank经济与商品市场副总裁Patricia Mohr表示.
"鉴于中国工业活动和通胀大幅放缓,这些最新状况表明有必要进一步放宽货币政策,以提振经济."
加拿大基本金属矿业股收跌1.2%,大型铜矿商Teck ResourcesTCKb.TO跌幅居前,下挫2.3%至35.74加元.
Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跌1.9%,报34.84加元;Suncor Energy (SU.TO)跌1.2%至33.05加元,因沙特的言论打击油价下挫近2%.
"沙特阿拉伯石油部长称,将向有需求的任何人提供更多原油,基本上他在试图安扶担心今年伊朗石油供应可能减少的油市."Mohr称.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌49.00点,跌幅0.39%,报12,340.70点,盘中一度触及近两周低点12,336.89点.该指数10大板块中有九个板块收低.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
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