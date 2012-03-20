〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至近两周低位,因市场担心中国经济增长

路透多伦多3月20日电---加元兑美元周二跌至近两周低位,因市场再度担心中国经济增长,增强了美元的避险魅力.
全球矿业巨擘必和必拓表示,看到中国铁矿石需求增长趋平的迹象,这令全球股市下跌,公债价格上涨.
另外中国国家发改委在不到两个月内第二次调高国内能源零售价,尽管国际和国内价格仍有巨大差距,但投资者担心能源成本上升将进一步打压中国本已放缓的经济增长.
道明证券的加拿大宏观策略师Mazen Issa称,来自中国的消息为当日定下了负面基调,但仍预计加元/美元将坚守在平价附近的窄幅区间内.
加元表现优于澳元等其他经济增长相关的商品货币,澳洲经济与中国经济更加休戚相关.
加元兑美元CAD=收报0.9918加元,或1.0083美元,低于周一收盘价0.9875加元,或1.0127美元.今日稍早加元/美元跌至0.9970加元,或1.0030美元,为3月8日以来最低水平.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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