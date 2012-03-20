更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货回落2%,沙特油长讲话缓和市场供应忧虑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:第四段沙特部长讲话,应为...准备进一步增产至每日"1,250万"桶的满负荷产能,非"125万桶")
* 沙特日产量为990万桶,库存充足-油长欧那密
* 美元走强扶助打压油价
* 美国能源资料协会周三将公布上周库存数据
路透纽约3月20日电---美国原油期货周二回落逾2%,之前沙特提供该国日产量的具体数据,称不存在供应短缺,且该国可能进一步增产以弥补任何供应短缺.
美元走强以及股市回落令油价承压,美国4月原油合约在本交易日结束时到期.
美元普涨,受助于对中国成长可能放缓忧虑引发的避险需求.对中国成长放缓的忧虑拖累欧美股市走低.
沙特油长欧那密表示,该国满足了所有客户的石油要求,目前的日产量为990万桶,且如果需要,准备进一步增产至每日1,250万桶的满负荷产能.
有消息称,科威特领导人在访日期间表示,伊朗已保证将不会关闭关键的霍尔木兹海峡运油航线.这对原油期价已产生了一定的影响.
美国石油协会公布的数据显示,上周美国原油库存减少140万桶,汽油库存减少140万桶,馏分油库存增加59.6万桶.
路透调查预计,上周美国原油库存增加240万桶,汽油库存减少190万桶,馏分油库存减少160万桶.
到期的NYMEX-4月原油期货CLJ2收跌2.48美元,或2.29%,结算价报每桶105.61美元,盘中交易区间为105.35-107.91美元.
NYMEX-5月原油期货CLK2收跌2.49美元,或2.29%,报每桶106.07美元,该合约现为近月合约.
数据显示,美国2月建筑许可接近三年半高位,但新屋开工下降1.1%.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
4月原油 105.61 -2.48 -2.3% 105.35 107.91 27,906 110,353
5月原油 106.07 -2.49 -2.3% 105.70 108.37 320,013 237,022
4月RBOB汽油 3.3631 -0.0047 -0.1% 3.3187 3.3683 40,968 40,371
5月RBOB汽油 3.3513 -0.0105 -0.3% 3.3099 3.3570 55,737 39,652
4月取暖油 3.2367 -0.0246 -0.8% 3.2038 3.2524 36,584 48,046
5月取暖油 3.2499 -0.0260 -0.8% 3.2188 3.2667 37,330 39,855
ICE合约
5月布兰特 124.12 -1.59 -1.3% 123.20 125.44 177,992 128,753(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]
NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1
亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]
亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]
亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]
EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]
国际油市相关新闻..[CRU|PROD-CMN] OPEC相关新闻.........[OPEC-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。