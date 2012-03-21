〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

德国政治：中左翼社会民主党与梅克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理梅克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透3月21日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
03/16/12 较上周 较上年 03/16/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 347.9 -1.4 -2.9 346.3 -1.2 -6.5
馏分油 138.1 0.6 -17.0 136.6 1.8 -16.0
汽油 225.0 -1.4 2.6 226.9 -1.2 7.2
取暖油 29.8 -0.1 -8.3 29.7 0.0 -6.3
新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.7 0.6 0.0 -0.6
煤油型航空燃料 41.6 -0.8 3.1 40.8 -0.1 1.7
原油日加工量 14.2 -0.1 0.1 14.4 -0.1 0.0
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加240万桶,汽油库存减少190万桶,馏分油库存减少160万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 李军
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理梅克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
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