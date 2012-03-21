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货币新闻 | 2012年 3月 21日 星期三 22:44 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透3月21日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

03/16/12 较上周 较上年 03/16/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 347.9 -1.4 -2.9 346.3 -1.2 -6.5

馏分油 138.1 0.6 -17.0 136.6 1.8 -16.0

汽油 225.0 -1.4 2.6 226.9 -1.2 7.2

取暖油 29.8 -0.1 -8.3 29.7 0.0 -6.3

新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.7 0.6 0.0 -0.6

煤油型航空燃料 41.6 -0.8 3.1 40.8 -0.1 1.7

原油日加工量 14.2 -0.1 0.1 14.4 -0.1 0.0

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加240万桶,汽油库存减少190万桶,馏分油库存减少160万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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