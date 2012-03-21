〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

德国政治：中左翼社会民主党与梅克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调

路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理梅克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。