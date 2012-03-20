《外汇动态》亚洲开盘:美元走高,中国经济疑虑损及澳元

2142GMT---美元在亚洲盘初成为大赢家,关于中国经济成长的担忧重燃,导致澳元等商品货币受挫.美元指数.DXY升0.2%至79.622,脱离一周半低点79.354.美元/日圆JPY=反弹至83.66日圆,接近最近创下的11个月高位84.17.