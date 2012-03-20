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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 06:16 BJT

《外汇动态》亚洲开盘:美元走高,中国经济疑虑损及澳元

2142GMT---美元在亚洲盘初成为大赢家,关于中国经济成长的担忧重燃,导致澳元等商品货币受挫.美元指数.DXY升0.2%至79.622,脱离一周半低点79.354.美元/日圆JPY=反弹至83.66日圆,接近最近创下的11个月高位84.17.

欧元/美元EUR=跌至1.3223美元,脱离周一高点1.3264.

在严重受挫的货币中,澳元/美元AUD=D4报1.0474美元,跌逾1%,停止单被触发.

希腊危机已经过去,投资者似乎把注意力转向了中国,担忧其能否实现软着陆.

今日亚洲时段没有重要数据公布.汇丰的中国PMI数据将于周四公布.(完)

--编译 张涛;审校 孙茉莉

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