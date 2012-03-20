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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 06:21 BJT

《日本重要政经日程》--3月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月21日(三)

-- - 内阁会议,随后日本财务大臣安住淳召开记者会

-- - 政府公布3月经济报告

0120 - 三个月期贴现债券标售

0500 - 2月粗钢产量

0500 - 日本石油连盟召开例行记者会

0830 - 欧洲第二最高法院裁决铃木汽车是否侵犯了大众汽车(Volkswagen)的GTI商标.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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