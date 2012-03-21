安理会就涉叙声明草案分歧严重

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月20日电---联合国安理会周二商讨一项关于叙利亚问题的声明时分歧严重，未能达成一致。该声明支持联合国和阿盟联合特使安南旨在结束叙利亚暴力冲突的任务。
安理会15个理事国周二对这项由西方国家起草的声明进行了两轮磋商。根据路透看到的声明草案，声明将对安南的和平行动表示“全力支持”，同时还警告叙利亚若七天内不按安理会要求行事，还会针对该国采取“进一步措施”。
俄罗斯和中国两次否决安理会关于叙利亚问题决议草案后，西方国家推动安理会发表“主席声明”。据联合国称，叙利亚当局暴力镇压反抗运动，已经造成8,000余名平民丧生。
两个小时闭门磋商会议过后，俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）向记者暗示，该国准备支持该声明。
在被问及安理会为何没有通过声明时，他说：“一些代表需要（他们政府的）指示，我们准备支持。”
但西方一位高级外交官对丘尔金言论表示怀疑，称正是他导致声明的采用被推迟。“他（丘尔金）最后决定想等到明早，”这位外交官说。
到周三早上要是还没有任何异议，该声明会自动被采用，无需在联合国通过“沉默程序”投票表决。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。