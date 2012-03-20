《美债周三展望》长期公债收益率回落,但未来可能走高

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国公债收益率的新区间尚未建立-RBS

* TD预计新10年期公债收益率区间为2.10%-2.53%

* 美国2月房屋开工减少,但建筑许可增加

路透纽约3月20日电---美国公债价格周二小涨,但抛盘仍令部分公债收益率升至数月高位,因交易商关注经济增强意味着通胀以更快速度攀升,货币政策将较预期提前被收紧.

不过,公债价格跌幅受限,10年和30年期等长期公债恢复升势.

近期数据显示美国经济成长力道强于许多分析师的预期.尽管美国联邦储备理事会(FED,美联储)仍承诺保持利率在低位,但市场有关美联储将推出新一轮量化宽松政策的希望正逐步消退.

经济乐观情绪通常意味着对公债表现的悲观情绪.公债市场周二延续了近期的跌势,将五年期公债收益率推升至去年8月8日以来首见水平.

"未来数日市场将在目前的水平附近交投,之后10年期公债收益率将测试2.53%的关口,"TD Securities驻纽约的首席经济学家和利率策略部主管Eric Green表示.

"风险是,如果公债收益率升向2.48%,随着抛售的快速增加,收益率涨势可能加速,"他说.

公债收益率因美联储温和立场在近四个月内一直保持低位,在联邦公开市场委员会3月13日政策会议未推出新一轮宽松举措后,收益率开始攀升.

"人们开始对冲利率可能大幅上扬的观点,"法国巴黎银行驻纽约的公债交易员Rick Klingman表示.

"不仅七年到10年期公债遭抛售,三年和五年期公债也未能幸免.市场真的在调整对美联储将在多长时间内保持利率不变的看法."

美国2月房屋开工数据显示出最新的经济强势迹象.商务部数据显示,2月房屋开工减少,但建筑许可跳升至2008年10月以来最高.

指标10年期美国公债US10YT=RR价格上扬5/32,收益率报2.36%,低于周一的2.38%.30年期公债US30YT=RR价格攀升18/32,收益率从周一尾盘的3.48%降至3.45%.

10年期公债收益率盘中因一波抛售触及四个半月高位2.399%.五年期公债价格尾盘持平,收益率报1.20%,但稍早收益率也触及逾七个月最高1.23%.

"人们不确定收益率将升至何种水平才会止步,"瑞银证券驻斯坦福的美国利率衍生品策略师Boris Rjavinski,"对于现在入市买入公债的投资者而言,无疑是在接一把正在下落的刀."

不过,收益率仍接近历史低位.去年9月,10年期公债收益率触及1.67%的至少60年最低.

"投资者会很自然地作出这样的假设,鉴于公债底部已经确立,明智的做法是预计长期利率将出现2009年式的快速反弹,"瑞穗证券首席经济学家Steven Ricchiuto指出.

"尽管上述不能排除上述结果,但这并非我们的主导预期.相反,我们的新市场预期为10年期公债收益率确立一个2%-2.5%的新区间,并至少在今夏结束前守住该区间,"他说.

"我们认为很难与美联储对着干,"Ricchiuto称,他所指的是美联储最新的卖短买长(扭转操作,twist operation)刺激举措.

作为卖短买长操作的一部分,美联储周二购买19.69亿美元2036年2月到2042年2月到期的公债.

有部分证据显示,近期公债收益率攀升的趋势可能已接近尾声.

摩根大通证券最新一周的公债客户调查显示,周一表示持有公债多头,或公债持有量超过其资产组合指标的投资者比例从之前一周的21%增至25%.

在上周市场重挫后,表示持有公债空头,或公债持有量低于指标的投资者比率从之前一周的23%降至15%.

"公债市场看似处于建立一个新的更高区间的初级阶段.尚无迹象显示这是一个持续熊市走势的开始,"斯坦福RBS Securities的策略师William O'Donnell和John Briggs在一份研究报告中写道.(完)

--编译 母红/肖群英;审校 利棣儿/徐文焰

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