〔企业并购〕HTC旗下Beats接近收购音乐服务MOG--消息人士

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透3月20日电---接近谈判的消息人士称,台湾手机制造商宏达电(HTC)(2498.TW)旗下Beats Electronics接近收购数字音乐订阅服务MOG,金额未透露.
该消息人士称,该公司与Beats已商讨数周,交易可能在两周内公布.
Beats和MOG的发言人拒绝回应.
消息人士称,MOG已从投资者筹资逾3,300万美元,正在讨论的价格将超过这笔投资.
MOG执行长David Hyman本月稍早称,MOG现有活跃用户逾500,000个,但他没有透露其中多少是已全额支付的订阅用户.
全球第五大智能手机制造商HTC一直努力在智能手机中整合音乐功能,例如网络电台,以突出其相对于Android产品以及iPhone的不同特色.公司去年以3亿美元的价格获得Beats控股权.
HTC一发言人称,公司对传言和猜测不予评论.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。