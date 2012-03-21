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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:57 BJT

〔企业并购〕HTC旗下Beats接近收购音乐服务MOG--消息人士

路透3月20日电---接近谈判的消息人士称,台湾手机制造商宏达电(HTC)(2498.TW)旗下Beats Electronics接近收购数字音乐订阅服务MOG,金额未透露.

该消息人士称,该公司与Beats已商讨数周,交易可能在两周内公布.

Beats和MOG的发言人拒绝回应.

消息人士称,MOG已从投资者筹资逾3,300万美元,正在讨论的价格将超过这笔投资.

MOG执行长David Hyman本月稍早称,MOG现有活跃用户逾500,000个,但他没有透露其中多少是已全额支付的订阅用户.

全球第五大智能手机制造商HTC一直努力在智能手机中整合音乐功能,例如网络电台,以突出其相对于Android产品以及iPhone的不同特色.公司去年以3亿美元的价格获得Beats控股权.

HTC一发言人称,公司对传言和猜测不予评论.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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