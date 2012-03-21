〔国际油市〕沙特称油价并不符合基本面,如有必要愿意增产

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 沙特称油价并不符合基本面
* 沙特满足所有客户需求
* 若确有需求,将最高日产1,250万桶
* 希望避免高油价损害经济
路透多哈3月20日电---全球最大石油出口国--沙特(沙乌地)阿拉伯试图缓解市场对高油价的担忧,于周二表示,全球石油供应远超出需求,鉴于全球经济的低迷状况,原油价格处于每桶125美元并不合理.
沙特石油部长欧那密称,该国已经满足所有客户的石油需求,如果有必要,随时准备增产,动用1,250万桶/日的全部产能.
"我唯一的任务是告诉你们,市场不存在供应短缺,"欧那密在多哈召开的简报会上对记者表示,"我们准备并且愿意向市场增加供应,但必需要有买家."
油价LCOc1目前报在每桶124美元上方,较历史高位仅低23美元,因为西方加强制裁伊朗或令该国石油出口放缓.
"从供需基本面看,当前油价并不合理.我们实在不理解油价为何如此,"欧那密称.
他还说,目前石油日供应量超出需求100多万桶,客户并未要求增加供应.
沙特目前石油日产量为990万桶,处于数十年来最高水平,并且若确有需求,愿意动用完全产能,欧那密称.他预计,该国下月产量维持在每天990万桶,这意味着出口750-800万桶.
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。