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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:01 BJT

〔国际油市〕沙特称油价并不符合基本面,如有必要愿意增产

* 沙特称油价并不符合基本面

* 沙特满足所有客户需求

* 若确有需求,将最高日产1,250万桶

* 希望避免高油价损害经济

路透多哈3月20日电---全球最大石油出口国--沙特(沙乌地)阿拉伯试图缓解市场对高油价的担忧,于周二表示,全球石油供应远超出需求,鉴于全球经济的低迷状况,原油价格处于每桶125美元并不合理.

沙特石油部长欧那密称,该国已经满足所有客户的石油需求,如果有必要,随时准备增产,动用1,250万桶/日的全部产能.

"我唯一的任务是告诉你们,市场不存在供应短缺,"欧那密在多哈召开的简报会上对记者表示,"我们准备并且愿意向市场增加供应,但必需要有买家."

油价LCOc1目前报在每桶124美元上方,较历史高位仅低23美元,因为西方加强制裁伊朗或令该国石油出口放缓.

"从供需基本面看,当前油价并不合理.我们实在不理解油价为何如此,"欧那密称.

他还说,目前石油日供应量超出需求100多万桶,客户并未要求增加供应.

沙特目前石油日产量为990万桶,处于数十年来最高水平,并且若确有需求,愿意动用完全产能,欧那密称.他预计,该国下月产量维持在每天990万桶,这意味着出口750-800万桶.

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