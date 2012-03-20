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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 07:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月20日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 71.65 -2.45 -3.31 6419367

搜狐 (SOHU.O) 56.24 +2.66 +4.96 2240714

网易 (NTES.O) 56.30 -0.44 -0.78 904421

百度 (BIDU.O) 137.35 -0.59 -0.43 4437740

亚信科技 ASIA.O 13.71 +0.04 +0.29 207508

侨兴环球电话 XING.O 0.67 -0.03 -3.98 77014

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.94 -0.22 -1.45 1001715

联电 (UMC.N) 2.59 -0.02 -0.77 225382

日月光 (ASX.N) 4.82 -0.08 -1.63 453703

矽品精密 (SPIL.O) 5.82 -0.11 -1.86 1387116

和信超媒体 (GIGM.O) 1.48 +0.03 +2.07 276288

友达 (AUO.N) 5.08 -0.13 -2.50 254815

中华电信 (CHT.N) 30.39 -0.16 -0.52 106521

台湾国际航电 (GRMN.O) 46.99 -0.39 -0.82 634617

香港

中国移动 (CHL.N) 52.19 -0.64 -1.21 343266

中国联通 (CHU.N) 16.63 -0.42 -2.46 571432

中国电信 (CHA.N) 56.46 -0.61 -1.07 33278

中芯国际 (SMI.N) 2.45 +0.02 +0.82 45841

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.75 -0.11 -2.85 674

(完)

--整理 徐文焰

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