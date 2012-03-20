《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 71.65 -2.45 -3.31 6419367
搜狐 (SOHU.O) 56.24 +2.66 +4.96 2240714
网易 (NTES.O) 56.30 -0.44 -0.78 904421
百度 (BIDU.O) 137.35 -0.59 -0.43 4437740
亚信科技 ASIA.O 13.71 +0.04 +0.29 207508
侨兴环球电话 XING.O 0.67 -0.03 -3.98 77014
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.94 -0.22 -1.45 1001715
联电 (UMC.N) 2.59 -0.02 -0.77 225382
日月光 (ASX.N) 4.82 -0.08 -1.63 453703
矽品精密 (SPIL.O) 5.82 -0.11 -1.86 1387116
和信超媒体 (GIGM.O) 1.48 +0.03 +2.07 276288
友达 (AUO.N) 5.08 -0.13 -2.50 254815
中华电信 (CHT.N) 30.39 -0.16 -0.52 106521
台湾国际航电 (GRMN.O) 46.99 -0.39 -0.82 634617
香港
中国移动 (CHL.N) 52.19 -0.64 -1.21 343266
中国联通 (CHU.N) 16.63 -0.42 -2.46 571432
中国电信 (CHA.N) 56.46 -0.61 -1.07 33278
中芯国际 (SMI.N) 2.45 +0.02 +0.82 45841
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.75 -0.11 -2.85 674
(完)
--整理 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。