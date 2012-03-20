〔东京汇市〕美元持坚,商品货币承压

* 澳元因中国成长忧虑而受创最重

* 美元受惠,兑日圆接近11个月高点

路透悉尼3月21日电---美元周三在亚洲市场早盘持坚,因中国经济成长的忧虑重燃,令投资者出脱澳元等商品货币.

美元指数.DXY自一周半低位79.354反弹,最新报79.610.美元兑日圆JPY=攀升至83.68,接近数天前触及的11个月高位84.17.

"我们维持逢低做多美元/日圆的观点,对加元/日圆和墨西哥披索/日圆也是.市场仍想出脱日圆,这令美元/日圆受到良好追捧.其中部分与美国(公债)收益率上升有关."法国兴业银行分析师Sebastien Galy表示.

市场对美国经济复苏的乐观情绪升温,促使美债收益率上扬,美元在利差交易中作为融资货币的吸引力降低.相比之下,日圆仍是此类交易融资币的理想选择.

不过,美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克仍对经济前景持谨慎观点,称欧洲金融危机虽有所缓和,但美联储将做好准备以便在形势再次恶化时采取行动.[ID:nSB8526030].