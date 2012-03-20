〔东京汇市〕美元持坚,商品货币承压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 澳元因中国成长忧虑而受创最重
* 美元受惠,兑日圆接近11个月高点
路透悉尼3月21日电---美元周三在亚洲市场早盘持坚,因中国经济成长的忧虑重燃,令投资者出脱澳元等商品货币.
美元指数.DXY自一周半低位79.354反弹,最新报79.610.美元兑日圆JPY=攀升至83.68,接近数天前触及的11个月高位84.17.
"我们维持逢低做多美元/日圆的观点,对加元/日圆和墨西哥披索/日圆也是.市场仍想出脱日圆,这令美元/日圆受到良好追捧.其中部分与美国(公债)收益率上升有关."法国兴业银行分析师Sebastien Galy表示.
市场对美国经济复苏的乐观情绪升温,促使美债收益率上扬,美元在利差交易中作为融资货币的吸引力降低.相比之下,日圆仍是此类交易融资币的理想选择.
不过,美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克仍对经济前景持谨慎观点,称欧洲金融危机虽有所缓和,但美联储将做好准备以便在形势再次恶化时采取行动.[ID:nSB8526030].
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。