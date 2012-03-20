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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 07:36 BJT

美官员称奥巴马参加首尔核峰会时将与胡锦涛会晤

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月20日电---美国一位高级官员周二称，美国总统奥巴马下周一在首尔参加国际核安全峰会时，将与中国国家主席胡锦涛会晤。

该官员还称，奥巴马将在本周日前往韩国与朝鲜交界的非军事区（DMZ）参观。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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