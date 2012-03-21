〔欧洲金融〕欧盟监管机构可能扩大明年的银行压力测试范围--消息

路透伦敦3月20日电---一位了解情况的高层消息人士表示,欧盟监管机构可能扩大明年的银行压力测试范围,以此检测银行商业模式是否过于冒险或脆弱.

欧盟银行业管理局(EBA)正在完成今年的压力测试,责成31家银行填补1,150亿欧元缺口,以便在6月底之前让核心资本水准与风险加权资产之比升至9%.EBA由欧元区27个成员国的金融监管机构组成.

压力测试旨在帮助投资者对银行业恢复信心.欧洲央行(ECB)已向银行业注入一万亿(兆)欧元三年期贷款来满足其融资需求,因许多投资者持续在场边观望.

EBA目前把注意力转向明年的压力测试,并已召开了一次"集思广益"会议来开拓思路.

消息人士称,"关键问题不是重点关注通过或未通过测试,抑或需要更多资本.关键在于掌握银行业如何改变其运营模式,如何去杠杆化及适应新规则."

消息人士并称,"银行业正得到欧洲央行的大力支持,但这很不牢靠."(完)