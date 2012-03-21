〔英国经济〕今明两年通胀率可能略高于央行预估--央行首席经济学家

路透伦敦3月20日电---英国央行首席经济学家暨货币政策委员会(MPC)成员戴尔周二表示,今明两年国内通胀率可能略高于央行上月的预估,因油价存在上涨威胁且生产率增长疲弱.

戴尔是MPC中最强硬的鹰派委员之一.他亦表示,央行需要密切关注那些长期失业者是否脱离就业市场,这会让经济成长改善时薪资上升成为可能.

他的讲话有可能强化这样的预期,即英国央行当前这一轮量化宽松举措将如期在5月结束,不会延长.

"我个人认为,到今年底乃至明年通胀率高于或低于2%的可能性更加均衡."他在阿伯里斯特维斯大学发表演讲时表示.

"显而易见的忧虑...是中东地区紧张局势可能加剧,给油价带来进一步的上涨压力."

他亦表示,担心英国的生产率增长或令人失望,企业可能通过提价来扩大利润率.

"我们尚未脱离险境,"他说,"过去六个月左右通胀大幅下降是由于上年同期物价水平大幅上升...拉低了年通胀率."

他认为,英国企业需要增加出口,适应银行贷款成本的上升(尤其是建筑业),并降低对家庭和政府需求的依赖.

"一段时期内,在调整进行的过程中,经济内部的生产潜力很可能会暂时停止增长.我们也许需要进两步退一步."他说.(完)