《中国报摘》--中国证券报3月21日

* 头版头条:

--经中国国务院批准,广东千亿养老金获准由社保基金会运营,将更多配置到固定收益类产品.

* 其他:

--监管层近日表示,经与人民银行沟通,2004年发布的《证券公司短期融资券管理办法》继续有效,证券公司可继续在银行间市场发行短期融资券.且近期已有证券公司提出发行短期融资券的申请.

--国家发改委环资司副巡视员赵鹏高透露,经过多次修改,由发改委牵头制定的节能环保产业发展规划有望近期出台,可能成为第一个由国务院批准的战略性新兴产业规划.

--商务部消息称,上周(3月12日至18日)商务部重点监测的食用农产品价格小幅上涨.这是食用农产品价格继前周止跌回升后的第二周上涨,其中,18种蔬菜批发价格环比上涨3.2%,涨幅扩大0.6个百分点,四周累计涨幅达到9.7%.

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)上海人民币交易业务总部在上海成立.经银监会批准,中行上海人民币交易业务总部的业务范围包括:人民币债券自营交易、货币市场交易、贵金属交易业务和金融机构业务.

--中国电信(0728.HK)董事长王晓初在业绩说明会上表示,希望在年底前完成收购集团公司CDMA(码分多址)网络资产,预估值大概为1,200亿元人民币.他还认为,大陆可能会在2014年发放4G(第四代移动通讯)牌照,未来即使4G投入市场,3G用户依然会占较大规模,两种网络会长期并存.

--长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)公告,根据回购方案,公司回购B股资金使用金额已达到最高限额6.1亿港元,回购方案实施完毕,并视同回购期限提前届满.

--深交所理事长陈东征表示,应扩大城商行、农商行上市的力度,以更好地服务好小微企业的融资需求.

--中国证监会创业板部主任张思宁称,今年将修订完善保荐制度,并根据市场发展需要作出调整,实行双人双签,淡化保荐代表人的注册许可.

--嘉实沪深300ETF完成第三次全网测试,嘉实基金结构投资部总监杨宇表示,嘉实计划在沪深300ETF中引入做市商机制,减少中间价差带来摩擦方面的成本.(完)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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