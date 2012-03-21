《中国报摘》--金融时报3月21日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--中国央行发布一季度企业家银行家储户问卷调查报告显示,企业家宏观经济信心指数一年来首次回升,至70.2%,较上季升1.8个百分点;银行家宏观经济信心指数上升,居民对未来物价上涨预期则继续回落.
* 其他:
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)上海人民币交易业务总部成立,成立后将为海内外金融机构搭建起人民币交易的重要平台.
--中国保监会主席项俊波日前强调,要抓紧推进第二代偿付能力监管制度体系,提高偿付能力监管制度的科学性和有效性.
--仲量联行周二发布报告显示,未来十年需要关注中国新兴城市50强,即大陆地区50个二线、三线城市面临的巨大商机,成都已跃至50强的首位.
--招商银行(3968.HK)(600036.SS)周二宣布,该集团第一家海外财富管理中心--永隆银行私人财富管理中心在当地正式开业,招商银行董事长马蔚华称,此举让招行及永隆两行在零售高端客户服务方面作好对接.(完)
--整理 赵红梅; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。