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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:11 BJT

《中国报摘》--金融时报3月21日

* 头版头条:

--中国央行发布一季度企业家银行家储户问卷调查报告显示,企业家宏观经济信心指数一年来首次回升,至70.2%,较上季升1.8个百分点;银行家宏观经济信心指数上升,居民对未来物价上涨预期则继续回落.

* 其他:

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)上海人民币交易业务总部成立,成立后将为海内外金融机构搭建起人民币交易的重要平台.

--中国保监会主席项俊波日前强调,要抓紧推进第二代偿付能力监管制度体系,提高偿付能力监管制度的科学性和有效性.

--仲量联行周二发布报告显示,未来十年需要关注中国新兴城市50强,即大陆地区50个二线、三线城市面临的巨大商机,成都已跃至50强的首位.

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)周二宣布,该集团第一家海外财富管理中心--永隆银行私人财富管理中心在当地正式开业,招商银行董事长马蔚华称,此举让招行及永隆两行在零售高端客户服务方面作好对接.(完)

--整理 赵红梅; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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