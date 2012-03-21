《中国报摘》--其他报纸重要消息3月21日(I)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
**上海证券报**
--中国券商报价回购式现金管理业务试点规模扩大在即.包括中金公司在内十余家券商已获上交所出具的无异议函,并向证监会报批,预计一个月内即可正式开展此项业务.
--营业税改增值税试点工作在上海率先启动,但中国物流与采购联合会最新报告显示,67%的试点企业实际缴纳增值税有一定程度的增加,平均增加税负5万元人民币.
--中国南车(601766.SS)(1766.HK)于近期签订若干项重大合同,合计金额约34.8亿元,约占公司2010年营业收入的5.4%.同时.公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司中标广深港高铁香港段高铁列车项目.
**人民日报**
--国务院参事室特约研究员姚景源认为,扩大消费需求,首先要增加居民收入.只有深化收入分配制度改革,多渠道增加低收入者收入,提高中等收入者比重,同时构筑牢固的社会保障安全网,消费增长才有坚实基础.
--全国工商联副主席庄聪生称,把握好"稳中求进"的经济工作总基调,促进实体经济发展,一个重要着力点是扶持小型微型企业发展.当前小微企业面临生产经营困难,突出表现为生产经营成本高、税费重、融资难、招工难.
--上海正在锁定全球人民币中心.中行(601988.SS)(3988.HK)上海总部设立有助于加速人民币业务优势集聚,有助于人民币价格形成机制在上海确立,同时,有消息传出,工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)也在筹建上海总部.
--今年环保专项行动将解决重金属污染问题,加强重金属污染防治,全面整治重有色金属矿采选、冶炼等重点行业重金属排放企业,坚决遏制重金属污染事件频发势头.
**21世纪经济报 道**
--据悉,事关征地补偿标准和征地程序的《农村集体土地征收补偿条例》现已经初步完成,征求意见后将直接上报国务院,预计在今年八九月份以部门法规形式出台.该条例强调农民享受土地增值收益.
**第一财经日报**
--据了解,目前证监会和交易所等相关部门仍在就如何合理控制中小企业私募债的风险进行研究,而业界普遍讨论的信用违约互换(CDS)这种风险对冲机制已经进入监管层的视野.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/李文科; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。