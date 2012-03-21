《中国已公布新股发行上市日程表》--3月21日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/21 深 远方光电 300306 1,500 45.00 51.72 平安证券 3/26 3/21 深 鞍重股份 002667 1,700 25.00 30.49 海通证券 3/26 3/26 深 中际装备 300308 不超过1,667 -- -- 广发证券 3/29 3/27 沪 隆基股份 -- 不超过7,500 -- -- 国信证券 3/30 3/27 深 吉艾科技 300309 不超过2,800 -- -- 中金公司 3/30 3/28 深 奥马电器 002668 不超过4,135 -- -- 国信证券 4/5 4/5 深 康达新材 002669 不超过2,500 -- -- 光大证券 4/10 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/21 深 长方照明 (300301.SZ) 2,164 20.00 32.79 国信证券 3/21 深 同有科技 (300302.SZ) 1,200 21.00 39.62 平安证券 3/21 深 云意电气 (300304.SZ) 2,000 22.00 29.50 广发证券 -- 深 德联集团 002666 -- 17.00 23.29 国信证券 -- 深 首航节能 002665 -- 30.86 45.06 中信证券 -- 深 裕兴股份 300305 -- 42.00 30.37 东海证券 3/22 -- 深 慈星股份 300307 -- 35.00 16.43 国信证券 3/23 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 黄凯
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。