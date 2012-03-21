〔美国债市〕最近一周看涨美国公债投资者比例增加--摩根大通证券调查

路透纽约3月20日电---周二发布的一份调查显示,美国公债因美国经济好转和欧债危机的影响减弱迹象而录得去年夏天以来单周最高跌幅后,投资者增加公债持仓量.

根据巴克莱资本,美国公债市场上周下跌了1.12%,当时养老基金、保险公司和其他大型基金均将资金转移到股市和其他成长导向型投资产品中.

摩根大通证券最新的一周公债客户调查显示,截至周一当周,看涨美国公债、或公债持仓比例高于投资组合基准的投资者比率从前一周的21%上升到了25%,与两周前水平相符.

指标美国公债收益率周一跳升至四个半月最高,这些多头投资者增加了持仓数量.根据Tradeweb的数据,10年期美国公债收益率US10YT=RR周一时收在2.375%,日内一度攀升至2.392%.

在上周美国公债市场大幅下跌之后,对美国公债看法偏空或持仓比重低于基准的投资者比率从之前一周的23%下降到了15%.

调查中,持中立观点或持仓比重与投资组合基准相同的投资者比例从上周的57%增加到了60%.

包括做市商和对冲基金的积极客户中,23%称看多公债,高于之前一周的8%.约一个月前,没有人表示看涨美债.

这类客户中,看空美国公债的比例为23%,低于上周的31%.

根据摩根大通,积极客户中持中立观点的占54%,低于上周的62%.(完)