〔欧洲政经〕希腊已获欧盟/IMF首笔新援助款项75亿欧元(更新版)

路透雅典3月20日电---数位政府官员周二表示,希腊已获欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)首笔新援助款项75亿欧元,这笔资金的大部分将用于偿付欧元区各央行所持希腊公债.

IMF和希腊在欧元区的其他伙伴国上周批准了1,300亿欧元(1,721.5亿美元)的第二轮援助资金,以使该国在2014年前获得融资.

一位财政部的官员告诉路透,"欧元区提供了59亿欧元,IMF拿出了16亿欧元."

这位官员称,希腊将用这笔款项中的46.6亿欧元赎回欧洲央行(ECB)及其他欧元区国家央行所持、周二到期的三年期公债,并支付这批债券约2亿欧元的利息.剩余资金将用于满足预算需求.

在这场有史以来最大规模的债务重组中,民间债权人所持希腊债券已遭到减计,但像欧洲央行这样的官方债权人却未有折损,也就是说,希腊仍必须支付票息和到期债务.

预计希腊议会将于周二晚些时候批准救助协议.

一位政府发言人称,希腊将在周二或周三将任命接替韦尼泽洛斯的新财长.韦尼泽洛斯周一辞职,以率领泛希腊社会主义运动党(PASOK)参加5月初举行的大选.(完)