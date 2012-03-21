《全球主要国家债券发行预告》--3月21日-3月28日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透3月21日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/21 1030 葡萄牙 15-20亿欧元 2012年7月20日到期的四个月期国库券
2013年3月22日到期的12个月期国库券
3/21 加拿大 30年期公债
3/21 0700 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期Schatz债券,票息0.25%
3/21 德国 20亿欧元 2023年4月到期的BUNDei债券
3/21 0120 日本 三个月贴现国库券
3/21 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第三日)
3/22 英国 9亿英镑 票息0.625%的2042年到期公债
3/22 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
3/22 日本 债券标售以增强流动性
3/22 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第四日)
3/23 英国 国库券
3/23 0120 日本 三个月贴现国库券
3/23 意大利 CTZ和BTPei债券
3/26 0600 德国 30亿欧元 2013年3月27日到期的12个月期Bubill债券
3/26 法国 BTF债券
3/26 1530 美国 13及26周期国库券
3/27 意大利 CTZ和BTPei债券
3/27 西班牙 三个月和六个月期国库券
3/27 1530 美国 四周期国库券
3/27 1700 美国 两年期公债
3/27 日本 债券标售以增强流动性
3/27 加拿大 至少60亿加元 2012年7月5日到期的98天期国库券
3/27 加拿大 至少22.5亿加元 2012年9月13日到期的168天期国库券
3/27 加拿大 至少22.5亿加元 2013年3月14日到期的350天期国库券
3/28 意大利 2012年9月28日到期的182天期六个月BOT债券
3/28 1700 美国 五年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
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