版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:25 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,因中国需求放缓忧虑重燃令市场承压

路透首尔3月21日电---韩国股市周三开盘下滑,因对中国需求放缓的忧虑重燃,打压成长相关类股;而金融类股亦承压,受投资者继续对近期升势锁定获利的拖累.

钢铁类股盘初跌幅居前,全球第三大钢铁生产商浦项钢铁(Pohang Iron and Steel)(005490.KS)跌1.63%,Hyundai Hysco010520.KS下滑1.42%.

0001GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.55%至2,031.00点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐