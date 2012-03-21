〔中国新债〕中石化将推迟原计划下周一发行的200亿元公司债--IFR

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透3月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)将推迟原计划于3月26日(下周一)发行总额不超过人民币200亿元（31.7亿美元）的公司债券。
“我们也是刚接到发行人的通知说要推迟发行了，”一位接近交易人士表示，“可能希望等市场发行利率再低一点吧，觉得有降息的可能。”
另一位消息人士则表示，“中石化转债这周五要上会，暂时先不发公司债了。”
本期债券期限分为5年期和10年期，发行金额各为100亿元。中金公司将担任是次交易簿记管理人和牵头主承销商，高盛高华证券，中银国际证券，瑞银证券和招商证券任联席主承销商。
经由其母公司中国石油化工集团公司提供担保，联合资信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。发行募集资金将满足公司营运资金需求，降低融资成本。(完)
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--整理 张喜良; 审校 黄凯
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