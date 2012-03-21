《中国股市盘前看点》--3月21日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国3月16日当周抵押贷款指数、2月成屋销售年率

--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及财政部长盖特纳在众议院监督及政府改革委员会发表证词,主题为"欧洲主权债务危机:成因、对美国的影响、及从中汲取的教训."

**宏观经济和政策面**

--经中国国务院批准,广东千亿养老金获准由社保基金会运营,将更多配置到固定收益类产品.中国证券报援引分析人士指出,此举说明养老金入市并非单指"入股市",而是通过社保基金会专业化、市场化、多元化的分散投资来实现养老金的保值增值.[ID:nSB1445210]

--尽管中国政府主动调低今年GDP的增长目标,但从央行周二公布的一季度银行家及企业家调查结果显示,宏观信心指数上升,宏观经济热度指数却双双仍在50%的临界值下,昭示企业家和银行家们对中国经济是否"偏冷"的预期也莫衷一是.[ID:nSB1443646]

**重点行业和公司**

--国家发改委环资司副巡视员赵鹏高透露,经过多次修改,由发改委牵头制定的节能环保产业发展规划有望近期出台,可能成为第一个由国务院批准的战略性新兴产业规划.

--美国周二初步判定对从中国进口的光伏(太阳能)面板课征不到5%的惩罚性关税,使其国内制造商遭受到一大打击.[ID:nST0442666]

--中国南车(601766.SS)(1766.HK)于近期签订若干项重大合同,合计金额约34.8亿元,约占公司2010年营业收入的5.4%.同时.公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司中标广深港高铁香港段高铁列车项目.

--长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)公告,根据回购方案,公司回购B股资金使用金额已达到最高限额6.1亿港元,回购方案实施完毕,并视同回购期限提前届满.

**海外动向**

--美国股市周二收跌,对中国经济成长的预警引发投资者抛售能源和工业股,但跌幅受限,凸现市场的抗跌能力.对标普500指数触及近四年高位后回调的呼声没有减退.中国成长放缓的迹象是抛售股票的催化剂,但标普500指数收位远高于日内低点.道琼工业指数收跌68.94点,或0.52%,至13,170.19点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期仍不脱2,400点一线振荡.(完)

--整理 冉莹; 审校 黄凯

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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