〔中国债市〕券商有望重启发行短期融资券,已有机构提出申请--报载

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月21日电---近年在中国银行间债市发展势头迅猛的短期融资券有望成为券商融资新工具.中国证券报周三报导,监管层日前发文表示,此前的证券公司短期融资券管理办法继续有效,券商仍可发行短期融资券,并且近期已有相关机构提出发行申请.
报导引述文件称,监管层就上述问题已与人民银行有过沟通.拟发行短融的券商报送申请材料受理后,证监会将在征求其住所地证监局意见,同时审阅申请材料.若证监局表示无异议,且材料齐全,证监会将向申请人出具认可函,并抄送人民银行、申请人住所地证监局.
对此,分析人士指出,此举将增加证券公司财务弹性,提高资本金使用效率,支持业务创新发展.另外,经过发展,短融已成为银行间市场发行规模较大、流动性较好、市场普遍认可和投资者认购积极的主要品种之一;券商自身方面,因客户资产独立安全,资本实力大幅提升,其发行短期融资券的环境比以往更加成熟.
中国人民银行2008年下发了银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法,短融,中期票据,以及集合票据等品种发行就此揭开序幕.
目前银行间债市短融发行主体以非金融企业为主.交易商协会数据显示,截至2011年12月29日,债务融资工具存量规模突破3万亿元人民币.2011年当年企业通过交易商协会注册发行债务融资工具1.82万亿元.自短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等产品推出以来,累计发行量达5.77万亿元.
报导指出,在2004年10月及2005年1月央行和证监会发布相关通知后,五家证券公司于2005年各发行了一期期限为91天、合计29亿元的短期融资券.2006年后因市场环境变化等原因,证券公司未再发行短期融资券.
作为非银行类金融机构,证券公司融资渠道相对较少.除日常的拆借、质押式回购等外,部分券商已通过首次公开发行(IPO)及增发等方式获得补充资金.
目前上市的证券公司有中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)、东北证券(000686.SZ)、广发证券(000776.SZ)、国元证券(000728.SZ)等.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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