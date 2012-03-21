《新兴市场重要经济事件预告》--3月21日-3月28日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月21日(三)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完主持由民间和政府部门共同参加的会议,讨论韩国经济及财政问题(0300).
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
法兰克福--世界银行副行长兼司库Madelyn Antoncic将出席法兰克福金融峰会的"新系统风险"小组会议(0800 GMT).
印度查谟--印度央行总裁苏巴拉奥在国家银行平衡委员会(SLBC)特别会议上发表讲话(0430).
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度工业联合会(CII)-美印商业委员会(USIBC)领袖圆桌会议上发表专门讲话(0345).
3月22日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会举行会议.没有利率宣布计划(最后一日).
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完就可持续发展发表演说(0230).
开罗--埃及央行举行货币政策会议.
台北--台湾央行理监事会议.(0900)
印度孟买--印度央行副总裁K.C. Chakrabarty在Financial Technologies主办的"未来金融市场"会议上发表演讲(1045).
3月23日(五)
曼谷--泰国总理英拉将发表主旨演讲,主题是泰国洪灾后经济状况和国内和解进程(1100).
香港--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话(0100).
日内瓦--WTO争端解决机构(DSB)会议.
利马--秘鲁央行发表通货膨胀报告.
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
巴斯特尔--东加勒比央行理事会会议.
香港--印度央行副总裁Subir Gokarn在瑞士信贷主办的亚洲投资会议上,发表"央行政策与保持印度经济成长"的主旨演讲(0230).
香港--印度央行副总裁Subir Gokarn在瑞士信贷主办的亚洲投资会议上,参加"中央银行-未来的使命"的小组讨论(0430).
3月26日(一)
耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议.
金边--东南亚国家联盟(ASEAN)央行论坛.
3月27日(二)
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议.
拉巴特--摩洛哥央行举行理事会议.
科威特城--科威特副总理兼财政部长Mustafa Jassem Al-Shimali在Euromoney举办的会议上讲话.
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构举行阿联酋会议(至3月29日).
日内瓦--WTO贸易、债务和财政工作组会议(至3月28日).
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版本.
布拉格--欧洲金融和财政论坛(至3月29日).
布拉格--挪威央行总裁Oystein Olsen在捷克央行成立20周年纪念会上讲话.
布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)发起欧元区2012经济调查.
3月28日(三)
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
华沙--经济合作暨发展组织(OECD)发布波兰经济调查报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。