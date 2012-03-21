《中国债券市场每日交易备忘》--3月21日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币10年期续发国债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值为3.55% 萧山国际机场3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承销 浙江旅游集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承销 卧龙电气(600580.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中行和进出口行主承 广东广弘资产3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交通银行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 华盛江泉集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280038,票面利率8.40% 广西西江开发投资集团10.5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280042,票面利率7.82% 中石油集团200亿元10年期固息债1280043,票面利率4.80% 电信科学技术研究院11亿元一年期短融041264005,票面利率4.77% 景兴纸业(002067.SZ)3亿元一年期短融041259016,票面利率7.98% 河南豫光金铅集团3亿元一年期短融041259017,票面利率6.45% 农业发展集团4亿元一年期短融041252008,票面利率4.77% 阿拉尔统众国资经营公司8亿元一年期短融041256007,票面利率5.27% 中国航空集团20亿元一年期短融041253016,票面利率4.37% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行260亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债120212,基本利差0.49% 金坛建设资产经营公司10亿元七年期固息债1280045,票面利率8.30% 广西来宾市城投9亿元七年期固息债1280046,票面利率8.36% 昆明五华国有资产投资经营管理公司10亿元六年期固息债1280048,票面利率8.60% 广东核电集团50亿元一年期短融 华能集团40亿元一年期短融041253013,票面利率4.36% 紫江企业(600210.SS)2亿元一年期短融041253012,票面利率5.27% 上实集团10亿元一年期短融 中科实业集团6亿元三年期中期票据 重庆建工集团6亿元五年期中票 天津城投集团30亿元一年期短融041261013,票面利率4.36% ============================================================================== 四、还本付息: 特变电工(600089.SS)4亿元一年期短融1181114到期兑付,票面利率4.58% 广百集团3亿元一年期短融1181115到期兑付,票面利率4.84% 山西潞安矿业集团13亿元10年期固息债068009付息,票面利率4.10% 中原高速(600020.SS)15亿元10年期固息债068010付息,票面利率4.00% 上海华谊集团8亿元10年期浮息债(七天shibor基准)078058付息,基本利差2.35% 深发展(000001.SZ)60亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081601付息,票面利率6.10% 深发展5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(三个月shibor基准)次级债081602付息,基本利差1.40% 东亚银行(中国)20亿元两年期固息金融债1126001付息,票面利率4.39% 苏州工业园国资公司9亿元五年期中票1182078付息,票面利率5.77% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --全国社会保障基金理事会周二稍晚宣布,经国务院批准,该理事会受广东省政府委托,投资 运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元.委托投资期限暂定两年,新增资金将更 多配置到固定收益类产品中.[ID:nSB1445210] --近年在中国银行间债市发展势头迅猛的短期融资券有望成为券商融资新工具.中国证券报 周三报导,监管层日前发文表示,此前的证券公司短期融资券管理办法继续有效,券商仍可发行 短期融资券,并且近期已有相关机构提出发行申请.[ID:nSB1445318] --据汤森路透旗下IFR报导,中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)将推迟原计 划于3月26日(下周一)发行总额不超过人民币200亿元的公司债券.[ID:nSB1445276] --中国银行(3988.HK)(601988.SS)上海人民币交易业务总部在上海成立.经银监会批准,中行 上海人民币交易业务总部的业务范围包括:人民币债券自营交易、货币市场交易、贵金属交易 业务和金融机构业务. 国家统计局3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇/冉莹; 审校 曹巍浩
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。