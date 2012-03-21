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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:59 BJT

〔全球金市〕金价盘旋在1,650美元附近,受美元走坚且油价走软拖累

路透新加坡3月21日电---金价周三继上日下跌近1%后盘旋在每盎司1,650美元附近.美国经济前景改善激励美元走坚,加之油价走软,均让金市承压.

0028 GMT,现货金XAU=几无变化,报每盎司1,650.90美元.

美国期金GCcv1小升0.2%,报1,651美元.

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