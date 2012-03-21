〔中国证券〕券商保证金现金管理试点将扩大,一个月内可开展业务--报载

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月21日电---中国万亿券商保证金现金管理试点扩大在即.上海证券报周三援引中金公司透露,包括该公司在内的十余家券商已获上海证券交易所出具的无异议函,并向证监会报批.整个流程如果顺利,具体业务预计可以在一个月内推出.
据了解,包括华泰证券(601688.SS)、国泰君安、银河证券、海通证券(600837.SS)、申银万国在内的多家券商,此前都曾陆续递交保证金现金管理产品的相关设计方案.除第二批已获上交所无异议函的券商外,还有三到四家券商方案正在接受评审.
业内人士估算,目前券商客户保证金现金部分的日均规模接近万亿.券商将这部分闲置现金存放于银行的客户保证金托管专户中,银行以约为1.6%的同业存款利率向券商支付存款利息,而券商则以约0.4%的活期利率向客户支付利息,两者之间的差额形成券商的经纪业务息差收入.
而通过保证金现金管理业务,券商则可以资产管理计划的形式主动管理客户保证金,并向客户约定支付远高于活期利率水平的保证金利息.
监管部门去年正式批复同意信达证券试点开展规模不超过70亿元人民币的客户保证金现金管理业务.这是自2004年券商综合治理以来,监管部门首度允许证券公司将客户保证金纳入资产管理范畴.[ID:nSB1157140]
所谓"客户保证金现金管理计划",是指券商可于每日收盘后,自动抓取签约客户存放在证券账户内的闲置保证金,用于投资于银行间货币市场.在此模式下,客户闲置资金所能获得的收益,将远远高出年化0.5%的活期利率.作为回报,券商可以提取一定比例的作为业绩报酬.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。