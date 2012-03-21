〔中国证券〕券商保证金现金管理试点将扩大,一个月内可开展业务--报载

路透上海3月21日电---中国万亿券商保证金现金管理试点扩大在即.上海证券报周三援引中金公司透露,包括该公司在内的十余家券商已获上海证券交易所出具的无异议函,并向证监会报批.整个流程如果顺利,具体业务预计可以在一个月内推出.

据了解,包括华泰证券(601688.SS)、国泰君安、银河证券、海通证券(600837.SS)、申银万国在内的多家券商,此前都曾陆续递交保证金现金管理产品的相关设计方案.除第二批已获上交所无异议函的券商外,还有三到四家券商方案正在接受评审.

业内人士估算,目前券商客户保证金现金部分的日均规模接近万亿.券商将这部分闲置现金存放于银行的客户保证金托管专户中,银行以约为1.6%的同业存款利率向券商支付存款利息,而券商则以约0.4%的活期利率向客户支付利息,两者之间的差额形成券商的经纪业务息差收入.

而通过保证金现金管理业务,券商则可以资产管理计划的形式主动管理客户保证金,并向客户约定支付远高于活期利率水平的保证金利息.

监管部门去年正式批复同意信达证券试点开展规模不超过70亿元人民币的客户保证金现金管理业务.这是自2004年券商综合治理以来,监管部门首度允许证券公司将客户保证金纳入资产管理范畴.[ID:nSB1157140]

所谓"客户保证金现金管理计划",是指券商可于每日收盘后,自动抓取签约客户存放在证券账户内的闲置保证金,用于投资于银行间货币市场.在此模式下,客户闲置资金所能获得的收益,将远远高出年化0.5%的活期利率.作为回报,券商可以提取一定比例的作为业绩报酬.(完)