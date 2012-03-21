版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 09:05 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油在107美元下方交投,沙特言论导致油价上日下跌

路透首尔3月21日电---美国原油期货维持上日跌幅,周三亚洲盘初在每桶107美元下方交投,此前沙特(沙乌地)阿拉伯称准备弥补任何供给短缺,帮助推动油价在上一交易日下跌2%.

0011GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油期货CLc1上涨0.35美元,报106.42美元,上日结算价下跌2.3%至每桶106.07美元.

布兰特5月原油期货LCOc1上涨0.13美元,报每桶124.25美元.上日结算价报124.12美元,日内下跌1.59美元,脱离稍早低位123.20美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐